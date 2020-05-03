Италия

Итальянский специалист рассказал о требованиях к молодым игрокам.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что любой футболист может оказаться в рядах национальной команды, вне зависимости от возраста.

Я говорю молодым игрокам: будьте преданы делу и усердно тренируйтесь: если у вас есть техническое качество и характер, я готов позвонить вам, даже если вы еще не дебютировали в первой команде на клубном уровне".

"В моем штате есть люди, которые следят за низшими лигами Италии, и, если там заметят качественных игроков, я готов их вызвать".

"Возраст не имеет значения для меня: техника и характер имеют значение. Мы должны дать шанс хорошим молодым футболистам, позволить им играть и допускать ошибки", — цитирует Манчини Goal.

Ранее менеджер сборной высказал свое мнение, что поможет Италии преодолеть коронавирус.