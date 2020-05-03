Италия

Бывший голкипер "нерадзурри" рассказал о клубах, в которых мог оказаться.

Франческо Тольдо в свое время пользовался спросом у других команд, но решил остаться в Интере.

"Я хотел остаться в Интере, поэтому отклонил многие предложения. Побеждать в этом клубе – это сродни прибытия в порт после сильного шторма.

Ради Интера я отказал Бенфике, Баварии, Ливерпулю и Реалу. Я закончил карьеру раньше, но горжусь своим выбором", — приводит слова Франческо Тольдо FCInter1908.it.

Ранее голкипер рассказал о лучшем тренере, с которым сталкивался за свою карьеру.