Италия

Валлиец признался, что покидать родной Арсенал ему было непросто.

Хавбек Ювентуса Аарон Рэмси признался в мотивах своего перехода в туринский гранд из лондонского Арсенала.

"Ювентус — один из лучших клубов мира. Отказывать таким командам сложно, когда у тебя на руках есть предложение от такого клуба. Хотя на тот момент я уже долго выступал за Арсенал и было непросто покидать клуб, который тебе дал все. Но мне нужно было покинуть зону комфорта, поехать в новую страну, выучить новый язык и попробовать свои силы в другом чемпионате".

"Сейчас я нахожусь в топ-клубе и надеюсь завоевать с ним как можно больше трофеев", — цитирует игрока Goal.com.

Подписав предварительное соглашение с Ювентусом в январе 2019-го, Рэмси присоединился к "старой синьоре" летом того же года на правах свободного агента. На данный момент у Рэмси за спиной 24 матча, 4 гола и 1 ассист за туринцев.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.