Италия

Барселона намерена продать чилийца.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль, скорее всего, сменит клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

По информации Marca, на игрока ныне претендуют Ювентус, Интер и Ньюкасл. Сама Барселона намерена продать 32-летнего чилийца, дабы почистить зарплатную ведомость, а также заработать деньги на последующие трансферы.

Одним из приоритетных вариантов для "сине-гранатовых" является продажа Видаля в Интер, ведь каталонцы интересуются Лаутаро Мартинесом.

Контракт Видаля с Барсой рассчитан до 2021 года. За его продажу клуб намерен выручить 15-20 млн евро.

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