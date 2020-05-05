Барселона намерена продать чилийца.
Артуро Видаль, Getty Images
05 мая 2020, 11:13
Полузащитник Барселоны Артуро Видаль, скорее всего, сменит клубную прописку в ближайшее трансферное окно.
По информации Marca, на игрока ныне претендуют Ювентус, Интер и Ньюкасл. Сама Барселона намерена продать 32-летнего чилийца, дабы почистить зарплатную ведомость, а также заработать деньги на последующие трансферы.
Одним из приоритетных вариантов для "сине-гранатовых" является продажа Видаля в Интер, ведь каталонцы интересуются Лаутаро Мартинесом.
Контракт Видаля с Барсой рассчитан до 2021 года. За его продажу клуб намерен выручить 15-20 млн евро.
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