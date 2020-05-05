Италия

Неаполитанцы и римляне будут открыты в переговорам летом.

Защитник Наполи Эльсид Хисай может отправится в Рому в ближайшее трансферное окно, а в обратном направлении последует Рик Карсдорп, сообщает Calciomercato.

Действующий контракт Хисая с Наполи истекает в июне 2021-го. В текущем сезоне защитник провел 15 поединков в футболке "адзурри", отличившись одним ассистом.

Карсдорп же в этом сезоне выступал за Фейеноорд, забив два гола и сделав пять ассистов в 24 поединках.

Напомним, что рассматривается также вариант, что Хисай может продлить контракт с Наполи.