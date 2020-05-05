Неаполитанцы и римляне будут открыты в переговорам летом.
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05 мая 2020, 17:10
Защитник Наполи Эльсид Хисай может отправится в Рому в ближайшее трансферное окно, а в обратном направлении последует Рик Карсдорп, сообщает Calciomercato.
Действующий контракт Хисая с Наполи истекает в июне 2021-го. В текущем сезоне защитник провел 15 поединков в футболке "адзурри", отличившись одним ассистом.
Карсдорп же в этом сезоне выступал за Фейеноорд, забив два гола и сделав пять ассистов в 24 поединках.
Напомним, что рассматривается также вариант, что Хисай может продлить контракт с Наполи.