Албанец доволен своим положением в клубе.
Элсид Хисай, Getty Images
10 марта 2020, 06:46
Защитник Элсид Хисай может подписать новое соглашение с Наполи, сообщает издание Il Mattino.
Албанский игрок утратил место в основе партенопейцев, но с приходом Дженнаро Гаттузо он снова вернулся в состав. Тренер считает его важным игроком для команды, и теперь 26-летний футболист готов рассмотреть предложение по новому контракту.
Действующий контракт Хисая с Наполи истекает в июне 2021-го.
В текущем сезоне защитник провел 15 поединков в футболке "адзурри", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что нападающий Дрис Мертенс также готов продлить контракт с Наполи.
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