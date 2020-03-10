Италия

Албанец доволен своим положением в клубе.

Защитник Элсид Хисай может подписать новое соглашение с Наполи, сообщает издание Il Mattino.

Албанский игрок утратил место в основе партенопейцев, но с приходом Дженнаро Гаттузо он снова вернулся в состав. Тренер считает его важным игроком для команды, и теперь 26-летний футболист готов рассмотреть предложение по новому контракту.

Действующий контракт Хисая с Наполи истекает в июне 2021-го.

В текущем сезоне защитник провел 15 поединков в футболке "адзурри", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что нападающий Дрис Мертенс также готов продлить контракт с Наполи.

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