Италия

Вратарь рассказал о возвращении к работе в итальянском клубе.

Голкипер Милана Асмир Бегович поделился своим мнением о скором возвращении к тренировкам.

"Я скучаю по футболу. В ближайшие дни мы должны пройти тесты и, надеюсь, сможем вернуться к тренировкам. Я не возражаю против выступлений, если все будет организовано должным образом. Мы доверяем клубу и властям, никто не будет подвергать нас опасности.

Что хорошего в самоизоляции? Журналисты каждый день спрашивают меня о Златане. Мы с ним хорошо подружились. Мы более старшие ребята в команде, мы можем общаться друг с другом о семьях, детях и всем таком", – приводит слова Беговича портал Football Italia.

Ранее сообщалось, что Милан приступит к тренировкам 7 мая.

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