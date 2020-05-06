Италия

Перед этим все игроки клуба пройдут тесты на коронавирус

Представители чемпионата Италии понемногу начинают выходить из карантина и готовятся к возобновлению сезона.

По информации Football Italia, Милан запланировал рестарт тренировок в общей группе в четверг, 7 мая.

Перед началом занятий все игроки и персонал пройдут тесты на коронавирус.

Среди всех игроков, лишь Златан Ибрагимович и Франк Кессье находятся не в Италии, но уже сегодня-завтра оба футболиста вернуться на Апеннины, где пройдут обязательную двухнедельную самоизоляцию.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал претендует на Тео Эрнандеса и его брата Люку.

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