Photo AC Milan
06 мая 2020, 08:03
Представители чемпионата Италии понемногу начинают выходить из карантина и готовятся к возобновлению сезона.
По информации Football Italia, Милан запланировал рестарт тренировок в общей группе в четверг, 7 мая.
Перед началом занятий все игроки и персонал пройдут тесты на коронавирус.
Среди всех игроков, лишь Златан Ибрагимович и Франк Кессье находятся не в Италии, но уже сегодня-завтра оба футболиста вернуться на Апеннины, где пройдут обязательную двухнедельную самоизоляцию.
Ранее сообщалось, что мадридский Реал претендует на Тео Эрнандеса и его брата Люку.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.