Италия

Массимо Моратти высказал свое мнение о потенциальном трансфере.

Бывший президент Интера Массимо Моратти дал свою оценку вероятному будущему трансферу нападающего Лаутаро Мартинеса в другой клуб.

"Если Месси прибудет на место Лаутаро, то отлично. А если вариант с Лео невозможен, мне бы хотелось, чтобы Дибала приехал, если Мартинес уйдет", - сказал он Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на аргентинского футболиста остается Барселона. Проблема заключается в том, что каталонцы не готовы платить за игрока требуемые 111 миллионов евро. Также СМИ утверждали, что сам форвард готов переехать в каталонскую команду.

До остановки чемпионата Италии 22-летний аргентинец отметился 16 голами и четырьмя ассистами в 31 матче за Интер во всех турнирах.