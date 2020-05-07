Италия

Экс-защитник сборной Италии с теплотой вспоминает своего партнера по команде.

Фабио Каннаваро никогда не выступал за один клуб с Андреа Пирло, хотя они оба и поиграли за Интер и Ювентус. Однако эти футболисты хорошо знакомы по совместной игре за сборную Италии, с которой в 2006 году выиграли чемпионат мира.

"Пирло – ублюдок, я могу это сказать! Андреа действительно находчивый и веселый парень. У него много шуток, он не такой скряга, как кто-то может подумать. Он прекрасный компаньон", — цитирует Goal высказывания Фабио Каннаваро в Инстаграме.

Одним из самых ярких моментов в новейшей истории чемпионатов мира стало удаление Зинедина Зидана в финале ЧМ-2006 за удар головой Марко Матерацци.

"Если честно, я помню только шум. Я был рядом, обернулся – а Матерации лежит на газоне. Услышал шум, Марко говорит: "Он ударил меня головой". О чем жалеть? Он сделал то, что должен был, упал на газон. Спасибо и до свидания. Но это был хороший удар!"

После завершения карьеры Каннаваро поработал тренером в Саудовской Аравии и Китае, но теперь не против вернуться в Италию.

"Это нормально. Я уже четыре года тренирую. Конечно, ощущаю себя более, чем готовым. У меня есть тренерский штаб, есть свои идеи. Это очень важно. Наполи? У них прекрасный тренер. Но кто бы не хотел тренировать Наполи? Сейчас меня интересует продолжение пути, я должен быть готов".

Ранее Фабио признался, что мечтает тренировать мадридский Реал или национальную сборную Италии.

Также Каннаваро совместно с другим уроженцем Неаполя, Чиро Феррарой, помогает родному городу бороться с коронавирусом. В частности, этот фонд продал футболку Диего Марадоны с аукциона за 55 тысяч евро – эти средства будут переданы в больницы города.