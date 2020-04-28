Италия

Средства будут перечислены неаполитанским больницам для борьбы с коронавирусом.

Футболка легенды Наполи Диего Марадоны была продана за 55 тысяч евро на аукционе. Торги устроил благотворительный фонд уроженцев Неаполя Чиро Феррары и Фабио Каннаваро.

"Дорогой Чиро, я помню твой дебют за сборную Италии. Он был в матче против меня, против Аргентины в 1987. Я рад знать, что футболка, которую я обменял на твою 33 года назад, может помогать людям в это сложное время", — написал Марадона в Инстаграме.

"Неаполь – мой второй дом, неаполитанцы – мой народ. Поэтому я приглашаю всех присоединиться к благотворительному фонду Каннаваро-Феррары".

Диего Марадона на данный момент работает тренером Химнасии из Ла-Платы. Его команда не вылетит в этом сезоне, поскольку Аргентина решила отменить понижение в классе на два ближайших года.