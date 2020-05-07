Италия

Агент игрока опроверг неправдивые новости.

Мино Райола, агент полузащитника Ромы Генриха Мхитаряна, контракт которого принадлежит Арсеналу, отреагировал на информацию о том, что игрок сообщил лондонцам о своем желании остаться в Риме на постоянной основе.

"Мхитарян не отправлял никаких сообщений в Арсенал. Особенно в такие времена, фейковые новости совершенно неприемлемы", — написал Райола в своем Twitter.

В текущем сезоне 31-летний полузащитник провел 20 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись шестью голами и четырьмя ассистами.

Ранее итальянские СМИ таки утверждали, что армянский футболист все же желает остаться в Италии и на следующий сезон.