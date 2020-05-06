Италия

Армянин не заинтересован в уходе из римского клуба.

Полузащитник Генрих Мхитарян доволен своим положением в Роме и хочет продолжить выступления в клубе, сообщает издание Corriere dello Sport.

Армянский хавбек уже поручил своему агенту Мино Райоле заняться переговорами с Арсеналом и вопросом его перехода в римский клуб на постоянной основе. Игрок доволен своим положением в стане "волков" и располагает поддержкой главного тренера Паулу Фонсеки.

Мхитарян перешел в Рому в сентябре прошлого года на правах аренды из Арсенала. В текущем сезоне 31-летний полузащитник провел 20 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись шестью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Арсенал хочет выручить за Мхитаряна 10 млн евро.

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