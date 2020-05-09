Италия

Экс-защитник высказался о преданности клубу.

Директор Милана Паоло Мальдини заявил, что не станет работать в каком-либо другом клубе, кроме "россонери".

"Я буду работать только в качестве директора в Милане, я не буду делать это где-то еще. Как директор, вы должны быть на вершине всех процессов".

Также Мальдини высказал свое мнение о вопросе касательно возобновления чемпионата Италии.

"Мы должны быть осторожны, но отказ от возобновления был бы катастрофой во всех смыслах. Франция была неправа, что сразу остановила свой футбол, но мы примем вердикт правительства", — сказал Мальдини.

Ранее сообщалось, что функционер может в будущем покинуть клуб, если команду возглавит Ральф Рангник.