Ральф Рангник все еще может возглавить Милан, но есть несколько препятствий, сообщает milannews.it.

По информации источника, если 61-летний специалист возглавит "россонери", то Златан Ибрагимович уйдет. 38-летний форвард не входит в планы Ральфа Рангника.

Что касается будущего Паоло Мальдини, то Рангник хочет вести самостоятельно все сделки, а влияние и авторитет итальянца не сочетаются с желанием тренера.

Ранее сообщалось, что Милан решил продолжить работу со Стефано Пьоли, чтобы сэкономить на приглашении нового тренера, а экс-тренер Милана Карло Анчелотти считает, что "дьяволы" должны бояться не иностранных, а слабых тренеров.

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