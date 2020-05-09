Италия

Защитник рассказал о работе с нападающим.

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини высказал свое мнение о своих худших партнеров по команде в своей карьере.

"Меня подводили два игрока в карьере. Балотелли — негативный человек, без уважения к команде. Во время Кубка Конфедераций против Бразилии в 2013 году он проявлял неуважение к партнерам, ничем не помогал. Он заслужил к себе соответствующего отношения".

"Некоторые люди думали, что он был в пятерке лучших нападающих в мире, но я никогда не считал его даже в первой десятке или двадцатке".

"Однако был кое-кто хуже. Фелипе Мело — он действительно худший из худших", — цитирует Кьеллини La Repubblica.

Ранее сообщалось, что капитан туринцев завершит карьеру в 2021 году, после чего получит тренерскую должность.