Италия

После этого итальянец займет тренерскую должностью в Ювентусе.

Опытный защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини вскоре повесит бутсы на гвоздь. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, 35-летний итальянец продлит соглашение со "старой синьорой" еще на один сезон, а уже 2021 году он займет тренерскую должность в системе туринского клуба.

Отмечается, что Кьеллини согласовал условия нового контракта с руководством еще в ноябре прошлого года, однако официально закрепить сделку подписью не удавалось из-за травмы центрбека.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду останется в Ювентусе как минимум до 2022 года.

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