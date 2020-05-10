Италия

Легенда итальянского футбола выделил способности Вирджила ван Дейка.

Легендарный защитник Милана Франко Барези рассказал о качествах, которые необходимы высококлассному центрбеку в современном футболе. Итальянец считает, что среди всех футболистов оборонительного плана выделяется Вирджил ван Дейк из Ливерпуля.

"За последние 15–20 лет футбол сильно изменился, причем не только на поле, но и в том, как его преподносят в свободном доступе, в социальных сетях и прочем. Я думаю, что защитников также начали воспринимать по-другому за эти годы. Настоящие футбольные фанаты знают, насколько важны защитники, и они ценят их".

"Если бы мне пришлось называть имена, то единственный, кто действительно выделяется, это Вирджил ван Дейк. Он демонстрирует качество, характер и силу, которые нужны защитнику, чтобы стать успешным лидером такой команды, как Ливерпуль", - приводит слова Барези-младшего официальный сайт ФИФА.

Напомним, восьмого мая Франко Барези исполнилось 60 лет. Редакция Football.ua специально для вас подготовила материал, в которым вспомнила карьеру легендарного капитана Милана.

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