Италия

Колумбиец оценил перспективы своего соотечественника за пределами чемпионата Испании.

Бывший защитник миланского Интера Иван Кордоба не скрывает своего желания в будущем увидеть полузащитника мадридского Реала Хамеса Родригеса в футболке "нерадзурри".

"Хамес Родригес — лучший игрок для нас, колумбийцев. Его будущее зависит только от него. У Хамеса есть все, чтобы добиться успеха. Он уже является частью одной из лучших команд мира, но Премьер-лига отлично бы ему подошла. Клуб, который его купит, сделает правильный выбор".

"Эгоистично, но я надеюсь, что Хамес перейдет в Интер. Надеюсь, что однажды он заменит меня в качестве колумбийского футболиста на Сан-Сиро", — приводит слова Кордобы Football Italia.

Напомним, ранее Иван Кордоба предположил, почему Ромелу Лукаку стал лучше играть в Интере, чем это было в Манчестер Юнайтед.

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