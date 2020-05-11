Италия

Сам игрок согласен стать частью "нерадзурри".

Опорный полузащитник Брешии Сандро Тонали в ближайшее трансферное окно, по всей видимости, станет игроком миланского Интера. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 20-летний футболист принял решение в пользу "нерадзурри" и готов стать частью миланцев.

Интер намерен арендовать игрока с обязательным правом выкупа за 50 млн евро.

В нынешнем сезоне итальянец хавбек провел 24 матча за Брешию, отметившись 1 голом и 5 результативными передачами.

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