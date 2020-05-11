Италия

Бразилец уверен в правильности своего выбора.

Полузащитник Лацио Лукас Лейва заявил, что принял правильное решение, уйдя из Ливерпуля в 2017 году.

Мой сын, моя семья — мы теперь фанаты Ливерпуля. Лига чемпионов — это большое достижение, и я просто очень счастлив, потому что там очень много людей, с которыми я все еще общаюсь и до сих пор волнуюсь за них".

"Конечно, вы всегда можете думать: "Если бы я подождал год или два...", но, честно говоря, я не был счастлив. Когда вы недовольны своим положением, это не имеет смысла, поэтому, лучше, когда я вижу, как Ливерпуль побеждает со стороны. Я же счастлив играть в своей команде".

"Как фанат я действительно счастлив. Конечно, я бы хотел выиграть трофеи вместе, но я выиграл их как фанат", цитирует Лейву Goal.

Напомним, во время карантина бразильский полузащитник перенес операцию на колене.