Бразилец воспользовался паузой в чемпионате для лечения.
Лукас Лейва, Getty Images
05 апреля 2020, 12:21
Полузащитник Лацио Лукас Лейва перенес операцию на правом колене во время паузы в Серии А.
Восстановление опытного хавбека должно занять около месяца.
"В жизни нужно всегда думать о движении вперед, но во время паузы можно кое-что переосмыслить.
Я воспользовался этой паузой, чтобы вылечить то, что перестало работать. Теперь у меня начинается второй этап, во время которого мне нужно набрать физическую форму, чтобы я мог вернуться полным сил", – написал Лейва на своей странице в Instagram.
В текущем сезоне 33-летний игрок провел 27 поединков в футболке Лацио, отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Лукас Лейва в январе перенес операцию на руке.
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