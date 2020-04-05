Италия

Бразилец воспользовался паузой в чемпионате для лечения.

Полузащитник Лацио Лукас Лейва перенес операцию на правом колене во время паузы в Серии А.

Восстановление опытного хавбека должно занять около месяца.

"В жизни нужно всегда думать о движении вперед, но во время паузы можно кое-что переосмыслить.

Я воспользовался этой паузой, чтобы вылечить то, что перестало работать. Теперь у меня начинается второй этап, во время которого мне нужно набрать физическую форму, чтобы я мог вернуться полным сил", – написал Лейва на своей странице в Instagram.

В текущем сезоне 33-летний игрок провел 27 поединков в футболке Лацио, отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Лукас Лейва в январе перенес операцию на руке.

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