Италия

Технический директор Милана раскритиковал немецкого специалиста.

Если Ральф Рангник возглавит Милан, то в прессе появилась информация, что Пауло Мальдини покинет клуб. Дело в том, что немецкий наставник хочет самостоятельно вести все дела в клубе, в то время как авторитет Мальдини и его значимость не позволят немцу совершать задуманное.

Данная информация дошла до легенды клуба, и он ответил в подобающей манере.

"У меня есть пару советов для него. Ему нужно поучиться основам уважения, а уже потом учить итальянский язык".

"Его коллеги, несмотря на все трудности, пытаются завершить сезон в профессиональной манере, и ставят благо клуба выше личной гордости", — приводит слова Ральфа Рангника Calcio e Finanza.

Ранее сообщалось, что Милан решил продолжить работу со Стефано Пьоли, чтобы сэкономить на приглашении нового тренера.

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