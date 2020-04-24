Италия

Нынешний тренер "россонери" может остаться в клубе.

Милан может отказаться от изменений на тренерском посту в ближайшее межсезонье, сообщает Gazzetta dello Sport.

Стефано Пьоли убежден, что он может вывести клуб на ведущие позиции, а также убедить Златана Ибрагимовича остаться в команде.

Однако источник уверяет, что Пьоли получит меньший бюджет, чем планировалось выделить его преемнику.

Милан после 26 поединков находится на седьмом месте турнирной таблицы с 36 набранными баллами.

Напомним, что ранее клуб определился с тренерами, которые могут заменить Стефано Пьоли.