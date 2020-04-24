Нынешний тренер "россонери" может остаться в клубе.
Стефано Пьоли, фото getty images
24 апреля 2020, 13:25
Милан может отказаться от изменений на тренерском посту в ближайшее межсезонье, сообщает Gazzetta dello Sport.
Стефано Пьоли убежден, что он может вывести клуб на ведущие позиции, а также убедить Златана Ибрагимовича остаться в команде.
Однако источник уверяет, что Пьоли получит меньший бюджет, чем планировалось выделить его преемнику.
Милан после 26 поединков находится на седьмом месте турнирной таблицы с 36 набранными баллами.
Напомним, что ранее клуб определился с тренерами, которые могут заменить Стефано Пьоли.