Италия

Итальянец похвалил французского игрока.

Главный тренер Интера Антонио Конте заявил, что его бывший подопечный Н'Голо Канте находится среди лучших игроков, с которыми он работал.

По моему мнению, он может играть на любой позиции в полузащите. Мы говорим об удивительном игроке, лучшем игроке".

"Он великолепен как с мячом, так и без него. Когда в вашей команде есть Н'Голо, вы можете думать, что у вас на поле 12 футболистов".

"Вы можете найти улыбку на его лице каждый день. Он очень позитивный парень. Он один из лучших игроков, которых я имел в своем подчинении в своей карьере тренера", — цитирует Конте Goal.

Ранее главный тренер Челси Фрэнк Лампард рассказал о трудностях своей команды без Канте на поле.