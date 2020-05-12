Италия

"Россонери" объявили о сотрудничестве с платежной системой.

Милан подписал соглашение сo Skrill, сообщил официальный сайт "россонери".

Контракт рассчитан на четыре года.

Skrill – это электронная платежная система. Ее основным преимуществом является то, что благодаря ей можно отправлять и получать деньги, используя лишь электронную почту. Компания основана в 2001 году в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Ральф Рангник выдвинул условия Милану.

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