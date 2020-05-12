Германия

Немецкий специалист очертил клубу свои требования.

Ральф Рангник выдвинул несколько условий Милану в случае назначения на пост главного тренера, сообщает La Reppublica.

Немецкий специалист затребовал большие полномочия и пятилетний контракт. Кроме того, Рангник собирается привести в клуб порядка двадцати "своих" людей.

Что касается финансовой составляющей, то на трансферы немцу потребуется 75-80 миллионов евро, а на перестройку клуба в целом 140 миллионов евро.

Более того, Рангник хочет играть в современный футбол и собирается существенно омолодить команду, снизив средний возраст до 22 лет. Отметим, что данный показатель на текущий момент составляет 26,4.

Напомним, что Ибрагимович и Мальдини могут уйти из Милана, если Рангник возглавит клуб.