Италия

Хорватский полузащитник может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Иван Ракитич заинтересовал Лацио, сообщает Diario Sport.

По информации источника, "орлы" готовы предложить хорватскому футболисту контракт на три года.

В свою очередь, Барселона хочет выручить за Ракитича 20 миллионов евро, но готова к диалогу о снижении своих запросов.

Что касается 32-летнего футболиста, то он намерен продолжить карьеру в Севилье, либо же доиграть контракт в Барселоне.

В текущем сезоне Ракитич провел 21 матч в Примере: на его счету три результативные передачи.

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