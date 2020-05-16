Италия

Форвард Наполи может продолжить карьеру в составе туринской команды.

Аркадиуш Милик заинтересовал Ювентус, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, на 26-летнего форварда рассчитывает главный тренер Маурицио Сарри.

Сообщается, что Наполи хочет выручить за своего игрока 50 миллионов евро, а Ювентус готов предложить в качестве сделки Кристиана Ромеро, который выступает на правах аренды за Дженоа. 22-летний футболист нравится Дженнаро Гаттузо.

Ранее сообщалось, что Икарди хочет только в Ювентус, но "зебры" предпочитают Милика.