Форвард Наполи может продолжить карьеру в составе туринской команды.
АРКАДИУШ МИЛИК, GETTY IMAGES
16 мая 2020, 19:58
Аркадиуш Милик заинтересовал Ювентус, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
По информации источника, на 26-летнего форварда рассчитывает главный тренер Маурицио Сарри.
Сообщается, что Наполи хочет выручить за своего игрока 50 миллионов евро, а Ювентус готов предложить в качестве сделки Кристиана Ромеро, который выступает на правах аренды за Дженоа. 22-летний футболист нравится Дженнаро Гаттузо.
Ранее сообщалось, что Икарди хочет только в Ювентус, но "зебры" предпочитают Милика.