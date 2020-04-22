Италия

Ювентус продолжает поиски нового центрального нападающего.

Поскольку вопрос о расставании с Гонсало Игуаином для Ювентуса делом практически решенным, чемпион Италии подыскивает себе нового центрального нападающего, причем наиболее вероятными кандидатурами являются Аркадиуш Милик и Мауро Икарди — сообщает Sport Mediaset.

При этом приоритетом является польский форвард Наполи, а вот аргентинец из ПСЖ, принадлежащий Интеру, несмотря на его желание если и вернуться в Италию, то только в Ювентус, является запасным вариантом.

Если бы Икарди согласился отправиться в Наполи (а его юрист утверждает, что Мауро готов), то неаполитанцы легче согласились бы на расставание с Миликом, что было бы на руку Ювентусу.

Попытки выяснить возможные планы Икарди у агента и по совместительству жены Мауро, вызвали у Ванды Нары неожиданный взрыв негодования.

Также Sport Mediaset уверен, что, кроме Игуаина, Ювентус летом покинет и Пьянич.

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