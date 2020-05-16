Италия

Бельгийский форвард может остаться в неаполитанском клубе.

Нападающий Наполи Дрис Мертенс может остаться в неаполитанском клубе, несмотря на предложения со стороны Интера и Челси. Об этом сообщает Football Italia.

Действующий контракт бельгийского форварда истекает в конце нынешнего сезона, что дает ему право заключить предварительную сделку с другим клубом.

Несмотря на это, источник утверждает, что Мертенс пока не подписал ни с кем соглашения и может продлить соглашение с Наполи.

33-летний футболист все еще ведет переговоры с "аззури" и есть такая вероятность, что с ним будет продлен контракт на два года.

Ранее сообщалось, что Дрис Мертенс готов перебраться в Интер.