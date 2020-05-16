Италия

Бельгиец близок к переходу в миланский клуб.

Нападающий Наполи Дрис Мертенс может стать игроком Интера в летнее межсезонье, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

В подписании бельгийского вингера был заинтересован Челси, который уже начал с ним переговоры. Однако теперь 33-летний игрок решил остановить свой выбор на миланском клубе.

Контракт Мертенса с Наполи подходит к концу, и вскоре он получит статус свободного агента.

В текущем сезоне нападающий провел 29 поединков в футболке "адзурри", забив 12 голов и совершив 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что Интер также близок к подписанию полузащитника Брешии Сандро Тонали.