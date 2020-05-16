Италия

В Барселоне не рассчитывают на французского цетрбека.

Центральный защитник Барселоны, выступающий на правах аренды за Шальке, Жан-Клер Тодибо предстоящим летом может перейти в итальянскую Серию А.

Как сообщает Football Italia, в последние несколько дней руководство "старой синьоры" связалась с каталонским клубом касательно приобретения 20-летнего француза.

Ожидается, что Шальке выкупит футболиста за 25 миллионов евро, однако Ювентус может помешать заключению этой сделки.

Есть такой вариант, что на Камп Ноу может отправиться Маттиа Де Шильо, а в Турин - Жан-Клер Тодибо.

Ранее появлялась информация, что Тодибо может продолжить карьеру в РБ Лейпциг.