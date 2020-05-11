Германия

Барселона может продать французского центрбека примерно за 30 млн евро.

Центральный защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо, выступающий на правах аренды за Шальке, может остаться в немецкой Бундеслиге по итогам летнего трансферного окна.

Как сообщает Sport.es, 20-летний француз попал в сферу интересов Лейпцига. "Сине-гранатовые" готовы расстаться с молодым футболистом, но только на постоянной основе.

Ожидается, что каталонцы потребуют за Тодибо примерно 30 миллионов евро, а вырученные средства будут вложены в трансфер нападающего Интера Лаутаро Мартинеса.

Ранее появлялась информация об интересе Интера и Ромы в Тодибо, поэтому Лейпцигу придется встретиться с конкуренцией в вопросе подписания француза. Вдобавок, Шальке рассматривает вариант с выкупом защитника на полноценной основе.

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