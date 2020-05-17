Италия

Итальянский специалист хочет подписать двух игроков Челси в Ювентус.

Предстоящим летом сразу два футболиста Челси в лице Жоржиньо и Эмерсона могут перебраться в Ювентус. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, главный тренер "старой синьоры" Маурицио Сарри лично заинтересован в том, чтобы снова поработать с итальянцами бразильского происхождения, с которыми у него сложились хорошие отношения во время работы в Лондоне.

Утверждается, что частью сделки по Жоржиньо может стать Миралем Пьянич, который оценивается в 40 миллионов евро. Единственная проблема — босниец хотел бы перейти в Барселону и уже дал предварительное соглашение на переход.

Впрочем, наиболее приоритетным подписанием для Ювентуса по-прежнему остается Артур Мело из Барселоны, но тот категорически отказывается покидать Камп Ноу.