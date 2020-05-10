Испания

Стороны согласовали условия контракта на четыре сезона.

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич в летнее трансферное окно может перебраться в Барселону. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 30-летний босниец хочет сменить клубную прописку и уже дал предварительное согласие на переход в стан "сине-гранатовых". Утверждается, что стороны согласовали условия будущего соглашения на четыре года.

Ювентус, в свою очередь, готов отпустить Пьянича на Камп Ноу, однако требует взамен некоторых футболистов Барселоны. Каталонцы же хотели бы отправить в Турин Ивана Ракитича.

Если клубам не удастся договориться об обмене игроками, то ожидается, что каталонский клуб сможет выкупить Пьянича за 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Барселона готова отпустить в Ювентус Артура, однако в том случае, если "старая синьора" включит в сделку Миралема Пьянича и доплатит определенную сумму.

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