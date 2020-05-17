Италия

Немецкий специалист может перебраться в Серию А.

Руководство Милана продолжает поиски нового главного тренера для первой команды. Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, "россонери" рассматривают вариант с приглашением Марко Розе, возглавляющего гладбахскую Боруссию.

По информации источника, Милан предложит контракт немецкому специалисту, если не удастся заключить сделку с Ральфом Рангником или Юлианом Нагельсманном.

Несмотря на то, что "россонери" хотели бы видеть Нагельсманна на посту главного тренера, наиболее вероятным человеком на данную должность называется Рангник. Ранее экс-наставник Лейпцига выдвинул Милану свои условия.