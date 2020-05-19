Италия

"Нерадзурри" были готовы совершить на тот момент самый дорогой трансфер в истории.

Легенда Барселоны Лионель Месси в 2006 году мог оказаться в миланском Интере. Об этом рассказал бывший президент каталонского клуба Жоан Лапорт.

"В 2006 году Интер сделал предложение по Месси. Они были готовы заплатить его клаусулу в размере 150 миллионов евро. Позже мы подняли его клаусулу до 250 миллионов", — цитирует функционера Diario Gol.

"У меня всегда были хорошие отношения с его отцом и как-то я сказал ему, что Лео имеет все шансы получить славу в Барселоне, а в Интере он мог выиграть только в финансовом плане. Я говорил его отцу, что Лео может стать величайшим в истории, и в Барселоне у него будет команда, которая поможет добраться до этого признания".

Ранее сообщалось, что Барселона предложила Интера двоих игроков за Лаутаро.