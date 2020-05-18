Италия

"Сине-гранатовые" по-прежнему не оставляют надежд заполучить аргентинского нападающего.

Барселона предложила за Лаутаро Мартинеса Нельсона Семеду, Хуниора Фирпо и деньги, сообщает Mundo Deportivo.

"Сине-гранатовые" пытаются таким способом снизить трансферную стоимость нападающего, которая оценивается в 111 миллионов евро.

До остановки чемпионата Италии 22-летний аргентинец отметился 16 голами и четырьмя ассистами в 31 матче за Интер во всех турнирах.

Напомним, что ранее Интер представил список игроков, которых готов рассматривать в качестве части сделки по Лаутаро.