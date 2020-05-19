Клуб находится в контакте с окружением форварда.
Тимо Вернер, Getty Images
19 мая 2020, 13:07
Миланский Интер интересуется нападающим РБ Лейпциг Тимо Вернером. Об этом уведомляет Calciomercato.
"Нерадзурри" намерены воспользоваться паузой в переговорах между Ливерпулем и Вернером, навязав тем самым конкуренцию мерсисайдцам в трансферной гонке.
Вернер, ранее не хотевший слышать о вариантах из Италии, ныне готов рассмотреть предложение Интера. Миланский клуб находится в постоянном контакте с окружением 24-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что в борьбу за Вернера также готовы ввязаться Арсенал и Манчестер Юнайтед.