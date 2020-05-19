Французский клуб уже контактировал с представителями футболиста.
МИРАЛЕМ ПЬЯНИЧ, GETTY IMAGES
19 мая 2020, 23:59
Миралем Пьянич привлек внимание со стороны ПСЖ, сообщает Football Italia со ссылкой на Le Parisien.
По информации источника, французский клуб уже контактировал с окружением боснийского футболиста.
Приоритетом для Пьянича является переход в Барселону, однако сделку сложно осуществить – Ювентус хочет получить Артура обратно.
Не исключено, что ПСЖ предложит Леандро Паредеса в обмен на Пьянича.
Ранее сообщалось, что Пьянич согласовал контракт с Барселоной.