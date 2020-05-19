Италия

Французский клуб уже контактировал с представителями футболиста.

Миралем Пьянич привлек внимание со стороны ПСЖ, сообщает Football Italia со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, французский клуб уже контактировал с окружением боснийского футболиста.

Приоритетом для Пьянича является переход в Барселону, однако сделку сложно осуществить – Ювентус хочет получить Артура обратно.

Не исключено, что ПСЖ предложит Леандро Паредеса в обмен на Пьянича.

Ранее сообщалось, что Пьянич согласовал контракт с Барселоной.