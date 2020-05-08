Италия

Боснийский полузащитник близок к переходу в стан "сине-гранатовых".

Миралем Пьянич договорился с Барселоной о контракте, сообщает Gazzetta dello Sport.

Тем не менее, клубы не могут сойтись на "цене" за боснийского полузащитника. Ювентус хочет получить взамен Артура, а Барселона готова предложить Ивана Ракитич или Артуро Видаля.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 32 поединка в футболке "бьянконери", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ювентус планирует обменять Алекса Сандро и Пьянича на Икарди.

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