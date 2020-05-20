Италия

"Бело-голубые" намерены предложить сербу оклад в 4 млн евро за сезон.

Лацио не желает расставаться со своим лидером Сергеем Милинковичем-Савичем. Об этом сообщает Leggo.

Римляне намерен предложить 25-летнему сербу улучшенные условия контракта, который ныне рассчитан до 2024 года.

"Бьянкоселести" намерены предложить футболисту зарплату в 4 млн евро в год. Также Лацио намерен повесить ценник на игрока в размере 120 млн евро, дабы отбить желание трансфера у потенциальных покупателей.

Одними из основных претендентов на Милинковича-Савича были Ювентус и Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезоне сербский полузащитник отыграл 31 матч за "орлят", отметившись 5 голами и 7 результативными передачами.