"Бело-голубые" намерены предложить сербу оклад в 4 млн евро за сезон.
Сергей Милинкович-Савич, Getty Images
20 мая 2020, 12:34
Лацио не желает расставаться со своим лидером Сергеем Милинковичем-Савичем. Об этом сообщает Leggo.
Римляне намерен предложить 25-летнему сербу улучшенные условия контракта, который ныне рассчитан до 2024 года.
"Бьянкоселести" намерены предложить футболисту зарплату в 4 млн евро в год. Также Лацио намерен повесить ценник на игрока в размере 120 млн евро, дабы отбить желание трансфера у потенциальных покупателей.
Одними из основных претендентов на Милинковича-Савича были Ювентус и Манчестер Юнайтед.
В нынешнем сезоне сербский полузащитник отыграл 31 матч за "орлят", отметившись 5 голами и 7 результативными передачами.