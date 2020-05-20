Италия

Вопрос будущего защитника все еще актуален.

Руководство Милана решило приостановить переговоры с капитаном команды Алессио Романьоли о новом контракте, сообщает Tuttosport.

По данным источника, клуб рискует потерять защитника, так как на итальянского футболиста претендуют целый ряд клубов.

Действующий контракт Романьоли с Миланом истекает в 2022 году. Защитник в этом сезоне провел 29 поединков в футболке "россонери".

Ранее сообщалось, что игрок может и вовсе покинуть Италию, ведь среди претендентов на центрбека СМИ называют Эвертон.