Италия

Рассказываем о трансферных провалах итальянских команд за последнее время.

За последние два сезона на итальянском трансферном рынке хватало ярких и удачных приобретений. Футболисты приходили или с маленьких команд в большие, сумев проявить себя, или же приезжали на Апеннины уже в статусе суперзвезды, подтвердив свой высокий уровень. Примеров приводить не станем — их вполне достаточно в каждом серьезном коллективе. Другое дело — трансферы неудачные.

Некоторые из них все еще имеют надежду на то, что потраченные деньги окупят себя, но есть и случаи, когда веры в то, что игрок заиграет в той или иной команде, практически нет. Рассмотрим символическую сборную неудачных трансферов клубов в последние два сезона с помощью номинальной схемы 4-3-3. Стоит сказать, что не на всех исполнителей клубам пришлось тратиться на рынке. Тем не менее, это не означает, что они отрабатывают ту немалую заработную плату, которая им предложена.

Алекс Мерет (Наполи)

Матчей в текущем сезоне: 21

Пропущено голов: 27

Сразу отметим, что 23-летнего Мерета никак нельзя считать сбитым летчиком, и его трансфер относится к таким, которые еще могут в конечном итоге принести пользу команде. Футболист присоединился к неаполитанцам в 2018 году, перейдя из Удинезе за 22 миллиона евро в статусе одного из самых перспективных итальянских вратарей. Другое дело, что уже второй сезон голкипер не может окончательно закрепить за собой место в старте.

Эта проблема подкрепляется постоянными слухами, что на Мерета уже в будущее межсезонье готовы претендовать ряд клубов, да и хватает информации, что и сам игрок хочет покинуть Наполи, так как его не устраивает борьба с Оспиной за позицию на поле, в которой он не всегда одерживает победу. Помимо травм, которые преследуют Мерета, его игровые кондиции также не всегда отвечают уровню "парненопеи" — всего в шести из 21 матча в сезоне вратарь сумел не пропустить гол. Не удивительно, что его стоимость за полгода упала с 40 до 28 миллионов по версии Transfermarkt.

Леонардо Спинаццола (Рома)

Матчей в текущем сезоне: 22

Голы: 2

С 2016 по 2019 год Спинаццола выдал три великолепных сезона. Два года он отлично зарекомендовал себя в Аталанте, а затем хорошо выступил уже в родном Ювентусе. Прогресс был налицо, и "бьянконери" этим вполне удачно воспользовались, продав прошлым летом защитника в Рому за 29,5 миллионов евро. В целом, старт карьеры игрока в Риме был неплохим — стороны сразу согласовали новый контракт уже через несколько месяцев после подписания первой сделки, но затем последовала травма, и форма Спинаццолы резко пошла на спад.

Видимо, защитник не сумел сработаться с Паулу Фонсекой, ведь уже через полгода Спинаццола был в шаге от того, чтобы стать игроком Интера — его обмен на Политано в последний момент провалился. Нельзя сказать, что ситуация фулбэка в Роме удручающая, ведь он хоть и не столь регулярно, но появляется в старте. Другое дело, что "джаллоросси" не скрывают желание продать или обменять его уже в скором времени.

Диего Годин (Интер)

Матчи в текущем сезоне: 25

Уругвайский защитник пришел в стан "нерадзурри" в статусе легенды Атлетико. Годин доказал с годами, что его уровень с возрастом лишь растет, и в Интере мало кто сомневался, что пригласить игрока, за которого не надо платить другому клубу и обладающему таким опытом — это отличная идея. К тому же, казалось бы, что итальянский футбол и Антонио Конте также входят в число идеальных компонентов для Година.

Тем не менее, шло время, а в СМИ все чаще начинали писать, что футболист не может адаптироваться к игре наставника "нерадзурри", и тут же появились слухи об уходе уругвайца в Англию, где им, якобы, интересуются Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. Годин с переменным успехом появляется в стартовом составе на матчи Серии А, а потому разговоры о его уходе вполне вероятны.

Денис Вавро (Лацио)

Матчи в текущем сезоне: 11

Кто может претендовать на звание безоговорочного трансферного провала, так это экс-центрбек Копенгагена Вавро, перешедший в стан римлян прошлым летом за 10,5 миллионов евро. Надобность его покупки — одна из загадок селекции "орлов", которые довольно редко промахиваются с приобретениями. Словак, вероятно, приобретался, чтобы увеличить конкуренцию в центре обороны, но у него это не вышло.

Симоне Индзаги откровенно не доверяет Вавро, предоставив ему в текущем сезоне Серии А шанс лишь в пяти поединках. Остальные шесть игр пришлись на Лигу Европы. В 2020 году защитник лишь трижды появился на поле, и в каждом из этих матчей Лацио пропускал гол — не самое лучшее резюме для игрока его позиции. Как бы там ни было, на сегодняшний день будущее Вавро в стане "орлов" выглядит довольно туманно.

Антонио Баррека (Дженоа)

Матчей в текущем сезоне: 10

Крайнему защитнику уже 25 лет, а он все еще никак не может найти себе стабильный клуб. Его права в 2018 году выкупил Монако, но с тех пор Баррека уже второй раз отправился в аренду. Итальянец ранее никак не сумел зарекомендовать себя в Ньюкасле, а в текущем сезоне игрок неудачно выступает за Дженоа.

"Грифоны" и так находятся в тяжелом положении в Серии А, да и сам футболист не вносит существенного вклада, чтобы исправить положение — всего девять поединков в рамках чемпионата Италии и один ассист. Местные СМИ единогласно уверены, что Дженоа не станет выкупать Барреку за прописанные 10 миллионов евро.

Лукас Пакета (Милан)

Матчей в текущем сезоне: 19

Бразильский футболист стремительными темпами близится к тому, чтобы стать очередным неудачным приобретением в современной истории Милана. К тому же, приобретением довольно дорогостоящим. В январе 2019 года Пакета перебрался в стан "россонери" из Фламенго за 38,5 миллионов евро, и стоит отметить, что при каденции Гаттузо, хавбек вполне неплохо начал, регулярно попадая в состав.

Текущий же сезон изменил многое. Пакета не сумел найти общий язык ни с Джампаоло на старте кампании, ни с Пиоли в дальнейшем. Бразилец потерял место в старте, выйдя на поле в 17 играх Серии А (в основном не с первых минут), и из результативных действий на свой счет записал лишь один ассист. Не удивительно, что пресса уже сватает Пакету в другие команды. Вероятно, серьезный интерес проявляет Фиорентина, готовая отдать за игрока 30 миллионов евро.

Адриен Рабио (Ювентус)

Матчей в текущем сезоне: 24

Если ранее Рабио считался одним из самых мощных полузащитников во французском футболе, то сейчас имя хавбека вызывает ассоциацию со скандалами, трансферной волокитой и его мамой-агентом. Адриен долго и проблемно уходил из ПСЖ, присоединившись к Юве в качестве свободного агента. Футболистом интересовались Манчестер Юнайтед и Барселона, а потому казалось, что туринцы урвали лакомый кусок.

Тем не менее, дебютный сезон Рабио в Турине складывается неудачно. Никаких результативных действий во всех турнирах, а в Серии А француз провел всего 17 матчей, не во всех выходя со старта. Велики шансы, что дебютный сезон в Ювентусе станет для него последним, ведь игрока, который достался бесплатно, можно продать за 25-30 миллионов. Хотя не стоит исключать, что Рабио еще сумеет показать себя.

Хавьер Пасторе (Рома)

Матчей в текущем сезоне: 13

Летом 2018 года Пасторе перебрался из ПСЖ в Рому за 24,5 миллионов евро, а сейчас его стоимость в лучшем случае составляет 8-10 миллионов. Еще по итогам прошлого сезона аргентинец попадал во всевозможные списки трансферных провалов, и в текущем сезоне полузащитник никак не сумел исправить ситуацию, ничем не удивив Фонсеку. К тому же, травмы продолжают следовать за футболистом.

Серьезные слухи ходят о том, что если Пасторе не покинет "джаллоросси" в межсезонье, то руководство разорвет с ним контракт, который истекает в 2023 году, так как клуб не хочет платить ему одну из самых высоких зарплат. Вероятно, карьера аргентинца в Риме очень скоро закончится, а сам футболист отправится искать счастья за океан.

Симоне Верди (Торино)

Матчей в текущем сезоне: 24

Голы: 1

Верди перешел в стан Торино в последние минуты трансферного окна, побив рекорд клуба по стоимости. "Быки" заплатили три миллиона за аренду и еще заплатят 20 млн за обязательный выкуп по итогам сезона. Тем не менее, в свою стартовую кампанию в туринской команде форвард проявляет себя далеко не так, как того ожидали болельщики и селекционеры.

Полузащитник в сезоне Серии А провел 22 поединка, забив один гол и сделав три результативные передачи, но СМИ отвечают его блеклую игру, огромное количество брака и слабую результативность, как для игрока, который играет на передней линии. В целом, списывать Верди отнюдь нельзя, но если бы его стоимость была меньше, то и к игре хавбека было бы куда меньше вопросов.

Алексис Санчес (Интер)

Матчей в текущем сезоне: 15

Голы: 1

Чилиец прибыл в Интер из Манчестер Юнайтед с целью реанимировать свою карьеру. "Манкунианцы" не скрывали своего желания продать игрока по итогу на полноценной основе, но на сегодняшний день очевидно, что миссия невыполнима. Справедливости ради отметим, что сложно оценивать Санчеса с игровой точки зрения, ведь практически с самого старта его пребывания в Милане его постигла тяжелая травма. К примеру, в девяти играх Серии А он провел всего 200 минут суммарно.

В таких обстоятельствах, ни о какой серьезной конкуренции Лаутаро Мартинесу или Лукаку и речи не было. Дуэт форвардов эффективно сформировался, а Санчес, восстановившись после травмы, не имел оптимальных кондиций. Несмотря на желание самого Алексиса провести в Интере больше времени, впереди его ждет возвращение в Юнайтед и неопределенное будущее.

Ирвинг Лосано (Наполи)

Матчей в текущем сезоне: 22

Голы: 2

Пожалуй, самое главное трансферное разочарование в текущем сезоне Серии А. Очень долго неаполитанцы охотились за мексиканским футболистом, и по итогу выиграли гонку у конкурентов, заплатив солидные 38 миллионов евро. Но Лосано не сумел со старта поладить с Анчелотти, а сейчас у форварда не складываются отношения с Гаттузо.

В чемпионате Италии футболист вышел на поле всего в 16 поединках, хотя его приобретали, видя в нем безоговорочного игрока стартового состава. Вердикт СМИ один — Лосано не сумел адаптироваться под местный футбол. Естественно, слухами его персона обросла вновь — футболиста уже сватают в Эвертон, Валенсию или Атлетико. Хотя, вероятно, как минимум еще один сезон мексиканец в Неаполе проведет.

Антон Рыбаков, Football.ua