Италия

Англичанин поделился впечатлениями от выступлений в римском клубе.

Защитник Крис Смоллинг рассказал о том, как римский клуб помогает нуждающимся, и прокомментировал свой переход в Серию А.

"Рома обладает большим сердцем. Я это очень быстро заметил. В клубе много помогают людям. Это здорово. Они показали пример, за которым начали следовать другие клубы. Очень горд быть игроком Ромы из-за этих инициатив.

Немногие английские игроки решаются переехать за границу. Я хотел принять этот вызов, и у меня точно нет никаких сожалений по этому поводу. Мне нравится выходить из зоны комфорта и показывать, что все возможно", – рассказал Смоллинг в интервью изданию The Times.

В текущем сезоне защитник провел 28 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед оставит Смоллинга в аренде до конца сезона.