Италия

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг, выступающий в аренде за Рому, может остаться в Италии.

Крисом Смоллингом заинтересовались Интер и Ювентус — сообщает LaRoma24.it.

Рома пока не может договориться с Манчестер Юнайтед о выкупе центрального защитника, за которого манкунианцы требуют 18 миллионов евро. "Волки" же предлагают вариант с продлением аренды и выплатой требуемой суммы в течение нескольких лет. На случай, если этот вариант не сработает, "джаллоросси" уже подыскивают замену англичанину.

Ранее сообщалось, что Смоллингом также заинтересовался Арсенал.

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