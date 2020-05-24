Итальянский форвард может поиграть за пределами Европы.
МАРИО БАЛОТЕЛЛИ, GETTY IMAGES
24 мая 2020, 06:57
Нападающий Брешии Марио Балотелли по всей видимости сменит клубную прописку в летнее межсезонье, а его следующим местом продолжения карьеры может стать Бразилия. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, к Васку да Гама присоединились еще две бразильские команды в лице Фламенго и Ботафого, которые проявляют интерес к 29-летнему итальянцу.
Утверждается, что футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы Балотелли, ведет активную работу над переездом своего клиента в Бразилию.
В текущем сезоне итальянский нападающий провел 19 поединков в футболке Брешии, отличившись пятью голами.
Ранее сообщалось, что вариант с подписанием Марио Балотелли также рассматривает Галатасарай.