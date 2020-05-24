Италия

Итальянский форвард может поиграть за пределами Европы.

Нападающий Брешии Марио Балотелли по всей видимости сменит клубную прописку в летнее межсезонье, а его следующим местом продолжения карьеры может стать Бразилия. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, к Васку да Гама присоединились еще две бразильские команды в лице Фламенго и Ботафого, которые проявляют интерес к 29-летнему итальянцу.

Утверждается, что футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы Балотелли, ведет активную работу над переездом своего клиента в Бразилию.

В текущем сезоне итальянский нападающий провел 19 поединков в футболке Брешии, отличившись пятью голами.

Ранее сообщалось, что вариант с подписанием Марио Балотелли также рассматривает Галатасарай.