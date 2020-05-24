Италия

"Джаллоросси" хотят сохранить атакующего хавбека в своей команде.

Генрих Мхитарян может продолжить карьеру в Роме, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Tempo.

По информации источника, римляне предложили Арсеналу продлить аренду на один сезон. Рома выплатила три миллиона евро за аренду хавбека на этот сезон.

Примечательно, что контракт Мхитаряна с "канонирами" рассчитан до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Мхитарян отыграл 13 матчей в Серии А: на его счету 6 голов и 3 ассиста.