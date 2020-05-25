Италия

Бразильский хавбек может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Аллан рассчитывает покинуть Наполи предстоящим летом, сообщает Il Mattino со ссылкой на Football Italia.

По информации источника, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован Эвертон. Бразилец хочет покинуть Неаполь из-за напряженных отношений с Дженнаро Гаттузо.

Однако Аурелио Де Лаурентис не готов продавать Аллана по сниженной цене и выставил ценник в размере 70 миллионов евро.

Напомним, что Карло Анчелотти тренирует Эвертон, а итальянский специалист прекрасно знает возможности Аллана по совместной работе с Наполи.