Бразильский хавбек может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
АЛЛАН, GETTY IMAGES
25 мая 2020, 14:59
Аллан рассчитывает покинуть Наполи предстоящим летом, сообщает Il Mattino со ссылкой на Football Italia.
По информации источника, в услугах 29-летнего футболиста заинтересован Эвертон. Бразилец хочет покинуть Неаполь из-за напряженных отношений с Дженнаро Гаттузо.
Однако Аурелио Де Лаурентис не готов продавать Аллана по сниженной цене и выставил ценник в размере 70 миллионов евро.
Напомним, что Карло Анчелотти тренирует Эвертон, а итальянский специалист прекрасно знает возможности Аллана по совместной работе с Наполи.